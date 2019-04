Nuovo ribaltone nella vicenda che correi sul doppio binario Genova-Palermo e che coinvolge la Sampdoria, il club rosanero e il futuro delle due squadre. Punto di incontro, il fondo York Capital, da tempo interessato alla Samp. Le indiscrezioni circolate in mattinata, che raccontavano del fondo ormai prossimo a chiudere per l'acquisto della squadra siciliana, avevano infattisollevato grandi interrogativi a Genova.



A riportare la calma però sono state le parole del direttore sportivo del Palermo Rino Foschi, che ha smentito ogni coinvolgimento della squadra con York Capital: "York Capital-Palermo? Non c'è nulla di vero - ha detto il dirigente a Money.it - stiamo solo trattando con alcuni investitori italiani". Il gruppo in questione sarebbe quello messo in evidenza dal banchiere palermitano Macaione. La notizia, di riflesso, lascia ancora spazio alla trattativa tra la Samp e il gruppo Vialli, un'operazione confermata dallo stesso responsabile del fondo York per l'Europa Federico Oliva con un'intervista qualche giorno fa.