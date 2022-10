Il procuratore Alessandro Moggi, ospite negli studi di Mediaset, parla così di Cristiano Ronaldo: "Io credo che Ronaldo ormai sia un monumento di se stesso ma che nel calcio vero non ha più senso. Il fatto che nessun club lo abbia cercato questa estate è un segno evidente. Io se fossi nei panni del suo agente inizierei a pensare al ritiro o ad un'esperienza nella MLS, che potrebbe essere un campionato di riferimento anche per l'immagine che porterebbe di se stesso. E' stato uno dei migliori giocatori, non il più forte delle storia perché per me sono altri".