Emiliano Martinez è stato sicuramente uno dei protagonisti in positivo dell'Argentina nella vittoria di questi Mondiali di Qatar 2022. Non solo con i rigori parati che poi hanno portato al trionfo contro la Francia, non solo le provocazioni e i balletti per far sbagliare gli avversari, ma anche parate fondamentali come quella su Kolo Muani a gara praticamente conclusa che ha mandato la gara ai rigori. Eppure, nel momento della premiazione come Miglior Portiere del torneo, lo scivolone più grande, con il Dibu che ha preso il guantone che rappresenta il Premio e, guardando compagni e tribuna lo ha esibito... in malo modo.