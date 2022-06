Il noto sito Footyheadlines ha svelato il design ufficiale della nuova seconda maglia della Juventus per la stagione 2002/23. La divisa ribattezzata "Away" sarà nera con strisce "semi-invisibili" e "graffiate" in tonalità carbon . Gli inserti, i loghi e i ricami saranno invece in tonalità pure white.



Sopra al logo di Juventus campeggiano le tre stelle, mentre il logo della Jeep, confermato sponsor, avrà ancora i fulmini delle nuove auto elettriche prodotte dalla casa automobilistica. Ecco nella nostra gallery alcuni dettagli delle immagini, ma sui social, inoltre, impazzano già i primi fotomontaggio con quello realizzato da IFTV che celebra il ritorno di Paul Pogba in bianconero. Vi piace?