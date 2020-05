A gennaio tra le idee last minute per la Sampdoria, che era alla ricerca di un difensore, era comparso con prepotenza il nome di Juan Foyth, classe 1998 di proprietà del Tottenham. Il calciatore era stato vicinissimo alla società di Corte Lambruschini, il trasferimento poi era saltato ma non è escluso che il suo profilo possa tornare di attualità.



Foyth infatti sembra destinato a lasciare il Tottenham: manca il feeling con Mourinho, che lo ha utilizzato poco, e la Sampdoria resta alla finestra, anche se il giocatore argentino ha parecchio mercato. In passato era stato proposto a società prestigiose come Milan e Barcellona, la Sampdoria potrebbe tentare di inserirsi approfittando del suo desiderio di cambiare aria a fine stagione – volontà confermata anche dall’intermediario di mercato – ma dovrà trovare un sistema per convincerlo a sposare il progetto blucerchiato, scegliendo la Samp in un ventaglio di possibilità piuttosto ampio.