La relazione tra Alexis Sanchez e la bellissima Mayte Rodriguez è arrivata ad una fine. Otto anni dopo l'inizio della storia i due hanno deciso di separarsi definitivamente dopo un periodo in cui la rottura era già nell'aria. Sia la bella modella e attrice che l'attaccante del Manchester United hanno deciso di dare l'annuncio nella giornata di oggi attraverso le proprie Instagram Stories.



Da un lato l'attaccante cileno ha chiesto rispetto per la decisione: "Ti auguro il meglio, è stato bello averti incontrato e condividere bei momenti con te. Di solito non lo faccio, ma chiedo rispetto a tutti quelli che parlano senza sapere perché dietro tutto questo ci sono famiglia e figli … Rispetto". Dall'altro la bellissima Mayte ha confermato che la rottura si è consumata da tempo: “Qualche tempo fa, con molto amore e rispetto, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e intraprendere strade diverse, augurandoci tutta la felicità e il meglio per la nostra vita”. Ecco Mayte nella nostra gallery.