Il percorso per il via libera alla costruzione dele questa volta non sarà per colpa del tanto discusso (o forse no) dibattito pubblico. Secondo quanto svelato da Sportmediaset, infatti,così com'è ora.- È arrivata da, una società internazionale che organizzae gestisce in prima persona centinaia di stadi in tutto il globo. La società di entertainment si è offerta di occuparsi in prima persona del Giuseppe Meazza e chiede die spiega la proposta del gruppo specificando che, a differenza di quanto emerso dal dibattito pubblico, un'interesse da parte di soggetti terzi per la presa in carico dell'attuale stadio esista: "La nostra Società è pronta a discutere con Lei (il sindaco ndr.) la ricerca di una soluzione che consenta di non abbattere la struttura, di ammodernarla ed evitare al contempo al Comune di Milano la gestione diretta dell’impianto. Con la nostra proposta, forti della nostra specifica expertise a livello mondiale, intenderemmo quindi provare a valorizzare ancor di più uno stadio già famoso nel mondo, e uno dei simboli della laboriosità, dell’ingegno e dei talenti espressi, in quasi cento anni di storia sportiva e culturale di questo luogo ormai iconico, dalla città di Milano".