Si riapre uno spiraglio per quei club italiani, Juventus e Napoli in particolare, che nelle ultime sessioni di mercato avevano manifestato un interesse per il colombiano James Rodriguez. Come si legge su As, Zinedine Zidane ha lasciato molti dubbi circa la permanenza di James con i Blancos per il prossimo futuro. Nel caso in cui il giocatore dovesse lasciare il Madrid, in prima fila ci sarebbe comunque l’Everton di Carlo Ancelotti, da sempre grande estimatore di James.