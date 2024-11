Attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali,"A due mesi dalla presentazione ufficiale nel prestigioso contesto dell’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, 'Fragile – La storia di Nicolò Fagioli' approda su un palcoscenico ancora più ampio, quello della distribuzione al pubblico.in Italia e in tutti i territori in lingua inglese, portoghese e spagnola".

. Una storia dal carattere universale, quella di un ragazzo che realizza il suo sogno, inciampa e intraprende un percorso per rialzarsi. Le scommesse, la squalifica, la gogna mediatica sono gli aspetti più noti di una storia che meritava di essere raccontata in modo più approfondito, senza scivolare in facili sensazionalismi o giudizi superficiali" si legge nella nota del club bianconero.Il comunicato si chiude spiegando l'obiettivo del documentario: "Dietro ai grandi campioni si celano personalità complesse, articolate, a volte difficili. Al genio sportivo si accompagnano spesso insicurezze inaspettate difficili da accettare e da gestire. Conoscere e ammettere queste fragilità diventa un gesto di maturità e di crescita che può essere di ispirazione per chi vive, o ha vissuto, momenti di difficoltà nella propria vita.