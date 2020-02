Rudi Garcia non sarà da solo ad affrontare la Juventus nell'andata degli ottavi di finale di Champions League con il suo Lione. Accanto a lui ci sarà anche una tifosa doc, la sua compagna Francesca Brienza, che sfidò la Juve anche quando conobbe l'allenatore francese ovvere quando lavorava, come giornalista, all'interno di Roma Tv.



La Brienza è in realtà tifosa giallorossa e già nel corso degli ultimi anni ha "sfidato" la Juventus da lontano. Prima del sorteggio dichiarò che preferiva evitare i bianconeri agli ottavi, ma in passato criticò l'atteggiamento di Antonio Conte, allora allenatore dei bianconeri, perché si lamentava dei troppi impegni ravvicinati nella lotta scudetto con la Roma.



