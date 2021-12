Max Biaggi fa gli auguri di compleanno alla fidanzata, pubblicando per la prima volta sui una foto insieme. Lui ha 50 anni, lei ne compie 28. Ed è la bellissima Francesca Semenza, modella bergamasca, attrice di film e fiction, protagonista di spot e video musicali. "Happy Birthday babe! Gli anni passano ma le cose vere rimangono", scrive Biaggi corredando di cuori rossi il suo post. La storia dura già da anni, ma finora i due non avevano voluto rendere pubblica, come si legge su Oggi. E il pilota romano non smette di stupire: nell'ultimo periodo è infatti arrivato un altro record di velocità con moto elettrica: 455,7 km/h sulla Voxan in Florida, al Kennedy Space Center.



