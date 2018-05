Valentino Rossi ha ritrovato l'amore dopo la fine della liaison con l'ultima ex, Linda Morselli. Il dottore è stato immortalato con la bellissima Francesca Sofia Novello, modella di intimo e costumi da bagno originaria di Arese nei dintorni di Milano.



Il settimanale Chi ha svelato le foto del primo romantico bacio in pubblico fra i due a Pesaro nel centro città. C'è però subito un problema per la coppia perchè Valentino è uno storico e acceso tifoso dell'Inter mentre la bella Francesca Sofia tifa Milan anche se non si è mai pubblicamente dichiarata. Un problema per il Dottore? Guardando le foto nella nostra gallery noi saremmo per il no.