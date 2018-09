Un gol per sorridere in campo, regalare al suo Milan una sosta per le nazionali di grande tranquillità e ribadire al mondo che lui, bomber vero, i gol li sa segnare e continuerà a farlo anche con l'acquisto di Gonzalo Higuain. Patrick Cutrone reclama spazio e il gol vittoria segnato contro la Roma è la riprova di quanto bene possa ancora fare.



L'attaccante classe '98 ha trovato serenità e stabilità agli ordini di Gennaro Gattuso e ha anche seguito il suo consiglio fuori dal campo. "Si trovi una bella fidanzata così riposa e fa l'amore". E Patrick una fidanzata l'ha trovata, ma da bomber vero non una ragazza qualunque. Si chiama Francesca Valenti è nata a Legnano e oltre a studiare fa la modella tanto da essere eletta Miss Milano lo scorso anno e da partecipare alla fase finale di Miss Italia (lasciando fuori tra l'altro la sorella di Calabria). Mora, magra e tonica ma con uno sguardo che ammalia Francesca ha stregato Patrick e sebbene i due non sbandierino la relazione ai 4 venti sul profilo instagram della bella Francesca le prove sono schiaccianti. Eccole nelle nostra gallery.