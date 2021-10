Il noto conduttore e manager discografico, dove entrambi stavano passando la serata, parlando amichevolmente e consumando drink., visto il clima di festa e l’assenza di una reale giustificazione, che pure non sarebbe bastata a legittimare un’aggressione.Eppure questa è avvenuta, come raccontato e descritto sui social dallo stesso Facchinetti, questa mattina, 17 ottobre.Un risveglio poco piacevole per il manager,, che ha deciso però di parlare dell’accaduto senza nascondere alcun dettaglio.Il fighter irlandese, pluricampione delle mma nella celebre federazione UFC, è a Roma per far battezzare il figlio in Vaticano, e si è trovato a condividere una serata con Facchinetti nell’hotel romano già citato.Come detto dallo stesso Facchinetti,, in compagnia delle rispettive mogli ed amici, oltre alle numerose guardie del corpo del lottatore., provocandogli ferite al labbro e contusioni sul naso.Una reazione violenta che ha lasciato scossi e stupìti i presenti, i quali mai si sarebbero aspettati l’attacco del fighter irlandese.. Come lamentato da Facchinetti, un reale professionista delle arti marziali non avrebbe mai colpito una persona comune, non avvezza a quel mondo, perché non in grado di difendersi in alcun modo.Un lottatore del livello dell’irlandese può essere fatale, ed avrebbe dovuto rendersene conto prima di sferrare la sequenza di colpi, fortunatamente interrotta sul nascere dalle guardie del corpo dello stesso McGregor., e dalla moglie del manager, Wilma Faissol, incredula circa l’accaduto.Entrambi, ora sul piede di guerra, sporgeranno denuncia al lottatore irlandese, e chiederanno all’Hotel di mostrare i filmati dell’accaduto.Il fatto, gravissimo, però rimane, come la rabbia del manager, che avverte: “ Le sue mani sono armi. Ho scelto di denunciare perché se è andata bene è un miracolo”.