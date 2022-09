Poco più di cinquemila abitanti e un crocevia di culture., capitale del principato dele gemma sullo specchio del, abbraccia per la prima volta l’Europa del pallone con l’esordio nella fase a gironi della. Un’impresa mai riuscita in novant’anni di storia e con al centro un pezzo d’Italia: a guidare i rossi ci sono il tecnico svizzero Alessandro Mangiarratti e l’italiano, suo vice, che a Calciomercato.com ha raccontato un percorso sorprendente e silenzioso: "Il nostro staff è composto da quattro persone. Con noi, abbiamo solo un preparatore atletico e un preparatore dei portieri. Il miracolo è questo". Stasera, ilesordirà nella terza competizione continentale per club al, contro i ciprioti dell’. Pronto a stupire ancora una volta: "Siamo un piccolo club, per arrivare fin qui abbiamo passato tre turni preliminari. Un’impresa. Ora pensiamo a goderci l’esperienza, senza niente da perdere".L’apoteosi poche settimane fa: vittoria per 1-0 contro ile qualificazione alla fase a gironi. "Nessun segreto. Abbiamo visto ore e ore di filmati e passato nottate davanti alla tv, studiando molto gli avversari e rispettando i nostri valori. Se il piano di gioco costruito sul Rapid va a snaturare la squadra, non funziona". Un passo alla volta: "E prima, la sfida al, in. A Konya eravamo sommersi dai fischi, una bolgia. Io e Alessandro abbiamo cominciato a ridere e ci siamo guardati negli occhi, come a dire ‘Ma che c… sta succedendo’ ". Vittoria esterna per 4-2, ancora contro i pronostici:Peculiarità: il Vaduz si è qualificato alle coppe europee e rappresenta il, ma non ha un campionato. Stranezze del pallone. La squadra, oggiUefa, gioca nella, seconda divisione svizzera, e ha raggiunto l’Europa vincendo l’unico trofeo messo in palio tra i confini, la coppa nazionale: "I preliminari dinascono da lì", spiega Francesco. "Tra l’altro, i nostri impegni nel torneo sono stati rimandati per settimane proprio per colpa delle partite europee. In patria, danno sempre il massimo per vincere contro di noi". In linea con uno spirito diffuso sugli spalti: "Il calcio in Liechtenstein è felicità, nessuno stress. Le persone amano andare allo stadio per sostenere la squadra, il risultato non conta. Al triplice fischio, vanno tutti a bere una birra per stare in compagnia". Ma in questa stagione, almeno a Vaduz, un po’ di tensione ci sarà:. Cartoline dal vecchio continente.Fino alle prime vere prove in. "Il giorno del sorteggio, qualche amico mi ha scritto quasi esultando per gli accoppiamenti (Az, Dnipro e Apollon, ndr).È difficile fare pronostici in contesti del genere, non conosciamo il nostro livello rispetto ad altri campionati ma credo che in fondo sia più facile preparare sfide contro squadre superiori sulla carta, c’è meno pressione. Peccato per le gare con il Dnipro, la situazione in Ucraina allontana da ciò che accade in campo. Per Olanda e Cipro, ci aspettiamo una bella atmosfera". La ricetta è sempre la stessa: "Io e Alessandro siamo persone semplici, consapevoli di allenare un club molto piccolo. Nel farlo, ci mettiamo però il massimo impegno e accettiamo il confronto". Un valore aggiunto, in una squadra che ha trovato in alcuni elementi dei leader imprescindibili: "è di un’altra categoria. Ha fatto una carriera importante, giocando con, ed è abituato a palcoscenici di un certo tipo". Per intenderci, nel 2009 segnò di tacco contro il, in. "Va gestito, ma se prende in mano la situazione la squadra cresce con lui. Ci sono poi, buon difensore centrale e, capitano del Liechtenstein e tornato con noi dopo una bella esperienza in. E non posso non citare il numero 10,, autore del gol partita contro il Rapid Vienna. Se siamo qui, il merito è suo (ride, ndr)".La strada che ha portato in Europa, per Francesco non è stata immediata: "Ho iniziato in campo. FPoi, mi sono accorto che testa e talento non andavano di pari passo e a 17 anni ho cominciato ad allenare in una scuola calcio a Como, la mia città. Sono andato avanti così fino a 26 anni, quando ho avuto un’occasione in seconda categoria. Poi ho lavorato anche a, a un passo dalla, e a, oltre il confine. Ho conosciuto la realtà dele preso lì diversi diplomi, iniziando a collaborare con mister Mangiarratti. Si è creata una bella intesa, lo scorso gennaio è venuta fuori l’opportunità di fargli da vice e l’ho seguito".Nel calcio di oggi non c’è un’idea buona per ogni occasione, guardiamo un po’ ovunque per prendere il meglio".Meno divertente è fare i conti con la logistica. "Entrambi non abitiamo ae organizzare tutto è una gran fatica. Alessandro è di Bellinzona, io vivo a Como. Giochiamo sempre di domenica e, di solito, io torno indopo le partite. Poi, dopo aver riposato il lunedì, riparto il martedì".: "Mi fermo a Bellinzona, Roberto sale su e partiamo insieme verso Vaduz". Sacrifici, con occhi al futuro. Per il primo atto di una carriera con punti di riferimento scolpiti: "Il mio idolo in panchina resta. Sa toccare temi profondi, anche sociali e politici, con semplicità. Non è banale per chi fa altro nella vita". La precisazione è però d’obbligo. "Parliamo di uno dei migliori al mondo, non ho l’ambizione di diventare come lui (ride, ndr). Penso solo a migliorarmi giorno dopo giorno". L’Europa è un buon inizio.