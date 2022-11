Tocca ai campioni in carica. La Francia inizia la sua avventura mondiale sfidando l'Australia, alle 20 italiane all'Al Janoub Stadium di Al Wakrah, fanno il loro esordio ai Mondiali di Qatar 2022. Deschamps è pronto a schierare dal primo minuto Olivier Giroud, a centrocampo spazio a Rabiot. Solo panchina per Theo Hernandez. Nell'Australia titolare il 'veronese' Hrustic.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Francia-Australia, gara valida per il primo turno della fase a gironi del Gruppo D dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20 italiane (22 locali) all'Al Janoub Stadium di Al Wakrah e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.



PROBABILI FORMAZIONI

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Konaté, Lucas Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé. Ct: Deschamps



AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Karacic, Souttar, Rowles, Behich; Hrustic, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin. Ct: Arnold.