Karim the dream? Rimandato, stavolta. Il sogno di Benzema di giocare il suo secondo Mondiale - il primo da protagonista - è svanito per colpa di un. Dopo aver perso Nkunku - oltre ai vari Maignan, Kanté, Kimpembé e Pogba - Deschamps non avrà a disposizione neanche il Pallone d’Oro.- Sui suoi profili social Benzema ha rilasciato le prime sensazioni dopo l’annuncio del forfait: “Nella mia vita non mi arrendo mai, ma stavoltaa fare un grande Mondiale. Grazie per tutti i vostri messaggi di supporto".- Sorride amaro Deschamps, che ha commentato così l’infortunio di Benzema: “Sono estremamente triste per Karim che ha reso questa Coppa del Mondo un obiettivo importante.. Faremo di tutto per affrontare l'immensa sfida che ci attende".- Il ct ha tempo fino alla serata di domani, lunedì 21, per sostituire l’attaccante del Real Madrid. Dopo le chiamate di Kolo Muani e Thuram, dalla Francia filtra che, come ha fatto anche il Senegal che non ha rimpiazzato Mané. La Francia quindi potrebbe presentarsi al Mondiale con 25 giocatori anziché 26, per un Benzema in meno potrebbe non esserci nessuno a sostituirlo.