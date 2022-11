Karim Benzema non giocherà i Mondiali di Qatar 2022. I riscontri arrivati dagli esami specifici, ai quali l'attaccante della Francia si è immediatamente sottoposto dopo il problema al quadricipite della gamba sinistra accusato durante la sessione di allenamento di questo pomeriggio, non lasciano spazio ai dubbi. Il calciatore del Real Madrid, che fino a ieri aveva svolto sedute differenziata, era tornato insieme a Varane a disposizione del commissario tecnico Didier Deschamps, ma proprio nel corso dell'allenamento si è improvvisamente fermato.



Sin dall'inizio nel clan francese si è avuto la percezione che il problema muscolare fosse tutt'altro che banale e, secondo quanto riferiscono le principali testate d'Oltralpe, Benzema non si perderà soltanto l'esordio contro l'Australia - previsto per le 20 di martedì prossimo - bensì tutta la manifestazione iridita. Il milanista Olivier Giroud è in pole position per una maglia da titolare contro i canguri, ma Deschamps ha ora l'opportunità fino alla serata di lunedì (24 ore prima del match d'esordio) di indicare un sostituto.