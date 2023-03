Dopo il rimpianto per quella finale persa al Mondiale, la Francia di Didier Deschamps volta pagina e si concentra sulle gare di qualificazione all'Europeo. La squadra giocherà venerdì 24 con l'Olanda e lunedì 27 in casa dell'Irlanda nelle prime due gare di qualificazione. In conferenza stampa, il ct ha annunciato che Kylian Mbappé sarà il nuovo capitano della nazionale francese. A 24 anni. "Ha tutte le caratteristiche per prendersi questa responsabilità" ha detto Deschamps. Il suo vice sarà l'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann