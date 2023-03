Un'inchiesta di Le Parisien rischia di gettare il calcio francese nell'occhio di un nuovo ciclone dopo le accuse di violenza ad Hakimi e di sequestro al presidente del Psg Al-Khelaifi: secondo quanto emerge, l'ex-capo degli arbitri dell'Ile-de-France (il cui nome è Daniel G., non viene specificato il cognome) è accusato di avere richiesto favori sessuali ai giovani fischietti in cambio di promozioni.



INSABBIATO - L'uomo è stato allontanato dalla Federcalcio ma i suoi crimini non sono stati denunciati alle autorità. Oggi questa persona insegna alla Faculté des métiers de l’Essonne, e non ha ancora pagato per ciò che ha fatto. Chi sarebbe colpevole dell'insabbiamento di questo caso e di una manciata di altri? Niente meno che Noel Le Graet, ex numero uno del calcio transalpino, accusato anch'egli di molestie sessuali e dimessosi poche settimane fa.