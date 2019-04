Nel posticipo della Ligue 1, il Lille ha inflitto un pesantissimo 5-1 al Psg, rinviando la festa scudetto dei parigini oltre a consolidare il secondo posto vista la sconfitta del Lione terzo in classifica. Sugli spalti dello stadio "Pierre Mauroy" sedevano ad appena due seggiolini di distanza il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, e Luis Campos, l'uomo mercato del Lille accostato anche alla Roma negli ultimi tempi.

I due sono stati protagonisti di un acceso battibecco durante la gara con il numero uno parigino che si lamentava degli arbitri e il consigliere del presidente del Lille che ha ribattuto a duro muso: "Qui siamo a Lille, non a Parigi". La discussione è andata avanti per un po', con Al Khelaifi che ha lasciato la sua postazione ben prima del fischio finale.