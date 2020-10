Coprifuoco nella regione di Parigi e in altre città dalle 21 alle 6 a partire da sabato: lo ha annunciato in diretta tv il presidente Emmanuel Macron. Il coprifuoco è dichiarato anche a Grenoble, Lille, Lione, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, Marsiglia, Rouen e Tolosa. Il provvedimento è dichiarato per 4 settimane, prorogabili fino al primo dicembre se si rivelerà necessario dopo una verifica al termine del periodo previsto di un mese. "Il coprifuoco interesserà circa 20 milioni di persone" ha precisato Macron, nelle zone individuate "tutti i cinema, teatri, ristoranti, bar, e tutte le persone resteranno a casa".