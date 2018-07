Didier Deschamps, ct della Francia, ha commentato in conferenza stampa la vittoria del Mondiale dei transalpini che si sono imposti 4-2 in finale contro la Croazia. L'ex Juve, con il successo di oggi, ha affiancato Zagallo e Beckenbauer come unici a vincere il Mondiale sia da allenatori che da giocatori.



SULLA PARTITA - "Le emozioni provate oggi grazie a questi ragazzi sono tanto forti quanto quelle del 1998. Domani e nei prossimi giorni ci renderemo davvero conto di quello che abbiamo fatto, i ventitré calciatori partiti in Russia saranno sempre ricordati per ciò che hanno fatto. Ho avuto a disposizione un gruppo fantastico, che ha fatto dell'unione la propria forza in campo e fuori"



SULLA SQUADRA - "Molti di loro erano alla prima apparizione in questa competizione, ma c'era tanta qualità. Non abbiamo mai mollato niente ed anche oggi abbiamo fatto una grande partita. La Francia è campione del mondo e lo sarà per i prossimi quattro anni: questa è l'unica cosa che verrà ricordata".