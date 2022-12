Didier Deschamps motiva la tanto discussa sostituzione di Olivier Giroud: "Ho fatto i cambi prima dell’intervallo perché ho deciso di intervenire subito dal punto di vista tattico - riporta stamattina La Gazzetta dello Sport -. Non era un problema solo di Giroud e Dembélé, non erano loro due i colpevoli, ma volevo modificare la posizione di Mbappé e giocare in modo diverso".