Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa, dal ritiro dei Bleus. Tra i temi toccati, anche la situazione in attacco, con la convocazione del rossonero Olivier Giroud: "Non so cosa vi stiano dicendo, alla fine a me non interessa. Mi interessano solo gli scambi e le discussioni che posso aver avuto con Olivier. I giocatori poi sono liberi di esprimersi, so come funziona. Non deve convincermi. Sa cosa penso di lui. Non riaprirò il dibattito sugli status. Ci sono diversi giocatori, da quando sono qui, che ho e non ho tenuto in considerazione, anche se non hanno avuto tanta risonanza mediatica. L'obiettivo di Olivier è vicino, avrà tempo per giocare. Come sempre, per lui come per gli altri, ovviamente c'è concorrenza e avrò delle scelte da fare".