Inserita tra le teste di serie, la Francia di Didier Deschamps è stata sorteggiata nel gruppo D del Mondiale in Qatar insieme a Danimarca, Tunisia e la vincente dello spareggio tra Australia, Emirati Arabi Uniti e Perù. Il ct ha commentato così la composizione del girone: “Sono se sia stato un sorteggio perfetto, la Danimarca ci conosce per averla affrontata in Nations League - ha detto con prudenza Deschamps a Bein Sports - Gran parte della qualificazione dipenderà dall’ora in cui giocheremo. Un conto è fare una partita alle 13, diverso è scendere in campo alle 20”.