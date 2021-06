Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, parla in tv dopo la vittoria sulla Germania a Euro2020: "Abbiamo giocato una grande partita, contro avversari molto forti. Sapevo che i miei giocatori sarebbero stati pronti per poter affrontare un match simile. Non siamo stati lontani dal segnare il secondo gol che avrebbe messo il risultato al sicuro, ma non abbiamo sofferto molto nel secondo tempo. È stata una partita contro una squadra forte, ma abbiamo giocato con qualità e talento. I fuorigioco di Mbappé? E' talmente velo che non ha bisogno di partire prima, se parte dopo arriva comunque prima".