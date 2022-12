Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato dopo la vittoria sulla Polonia che vale i quarti di finale:



"Non è stato facile perché la Polonia era ben organizzata ma abbiamo avuto questa capacità modificando alcuni piccoli posizionamenti a metà tempo, abbiamo trovato molto più legame e dopo c'è Mbappé con l'abilità che ha per risolvere molti problemi, buon per noi. C'è stata unità fin dall'inizio, ovviamente dopo i risultati ottenuti ed essere arrivati ​​ai quarti di finale questa sera è un qualcosa di ottimo".