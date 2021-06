Il ct della Francia, Didier Deschamps ha parlato al ternime della gara pareggiata per 2-2 contro il Portogallo che ha chiuso il girone F degli Europei e ha confermato il primo posto finale dei Bleus.



“È stata una battaglia e non è stata facile. Abbiamo concesso due gol su due nostri errori ma abbiamo provato a vincere. Abbiamo chiuso in testa ed è la posizione migliore, l’apprezzeremo. Adesso pensiamo a recuperare perché sta per iniziare un nuovo torneo".