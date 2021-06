Un episodio piuttosto curioso si è verificato nelle battute conclusive del primo tempo tra Francia e Germania. Antonio Rudiger, difensore dei tedeschi, si avvicina al francese Paul Pogba, sembra quasi cercare l'appoggio sulla schiena dell'ex calciatore della Juventus fino a sfiorarlo con la bocca. Passano pochi secondi e Pogba caccia un urlo, come se avesse ricevuto un morso e subito si avvicina al direttore di gara, lo spagnolo Del Cerro Grande, per segnalare i fatti.



I replay mostrati qualche istante dopo non chiariscono del tutto i dubbi e l'arbitro, che non viene mai richiamato dal Var in quelle fasi concitate della partita, non rileva nulla e non prende alcun tipo di provvedimento. Resta il sospetto di un Rudiger in versione Luis Suarez (ricordate il suo ben più evidente morso sulla spalla di Chiellini in Italia-Uruguay del Mondiale 2014?), ma l'episodio si risolve in un nulla di fatto e i due giocatori proseguono la loro partita senza ulteriori incidenti.