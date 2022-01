Per Novak Djokovic si sono chiuse le porte dell'Open d'Australia e rischiano di non aprirsi quelle del Roland Garros, dove lo scorso anno ha trionfato battendo Stafanos Tsitsipas in finale. In Francia - scrive La Gazzetta dello Sport - infatti sta per entrare in vigore il super green pass e non verranno fatte eccezioni, neppure per gli atleti stranieri. Nonostante inizialmente gli organizzatori avessero fatto intendere che Djokovic avrebbe potuto difendere il titolo a maggio. L'idea infatti era quella di creare una sorta di bolla per i partecipanti non vaccinati. Come Djokovic appunto che avrebbe nel caso dovuto sottostare a uno stretto protocollo, muovendosi in appositi "corridoi sanitari" tra hotel e impianto sportivo. “Il passaporto vaccinale – ha spiegato invece la ministra dello sport Roxana Maracineanu – sarà obbligatorio per spettatori, ma anche per chi pratica sport, per gli sportivi professionisti, francesi e stranieri”. Dunque non ci saranno concessioni per chi non è vaccinato o si è immunizzato con vaccini non riconosciuti dalla Francia.