Francia, i convocati di Deschamps per Italia e Belgio: ci sono Maignan, Theo, Fofana e Thuram, out Pavard e Rabiot

AFP via Getty Images

La Francia che affronterà l'Italia e il Belgio per le due gare valide per la Nations League prende forma con il commissario tecnico Didier Deschamps che ha diramato l'elenco dei convocati che, come sempre, vede tanta Italia presente in lista. Ci sono infatti i 3 milanistic'è anche la punta dell'Inter, mentre rispetto agli ultimi Europei la notizia è l'esclusione sia del difensore interista, sia l'ex-JuventusIntervenendo in conferenza stampa il ct Deschamps ha parlato proprio dell'esclusione del difensore dell'Inter spiegando che le porte per lui rimarranno aperte: “Su Benjamin non c’è nulla di definitivo, ha giocato le prime partite con l’Inter. Abbiamo altre gare da qui fino alla fine del 2024 e non si tratta di nulla di definitivo”.