Il calcio non riparte in Francia, lo stop alla stagione 2019/20 è definitivo. L'annuncio arriva direttamente dal primo ministro Edouard Philippe durante l'intervento in Parlamento: "La stagione 2019/20 degli sport professionistici, in particolare il calcio, non potrà riprendere". Troppi i rischi, per il premier la riapertura dello sport aumenterebbe le possibilità di una nuova epidemia di coronavirus. Manca quindi solo l'annuncio della LFP, ma la Ligue 1 potrebbe presto diventare il secondo campionato europeo definitivamente sospeso dopo quello olandese, con Federazione e Lega che dovranno gestire il discorso liste europee e promozioni/retrocessioni.



Difficile anche che la nuova stagione prenda il via ad agosto, visto che ogni evento si potrà tenere non prima di settembre: "I principali eventi sportivi, tutti gli eventi che riuniscono più di 5.000 partecipanti e sono quindi oggetto di una dichiarazione in prefettura e che devono essere organizzati con largo anticipo, non potranno essere tenuti prima di settembre".