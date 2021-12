Dopoda parte dei tifosi del Lione nella gara di Coppa di Francia contro il Paris Fc,"L'Olympique Lyonnais condanna ancora una volta fermamente tutte le violenze avvenute durante la partita Paris FC - OL - si legge su una nota ufficiale - Poiché il calcio francese sta affrontando una crisi senza precedenti,Da venerdì sera, l'Olympique Lyonnais si è messa a disposizione di inquirenti e autorità affinché si faccia luce su tutti gli atti commessi durante questa serata e si stabiliscano le responsabilità, sia nel getto di bomba agricola all'interno del parcheggio all'inizio dell'intervallo , fumogeni, violenza e invasione del suolo.e ora mostra un'estrema determinazione a vedere le persone coinvolte, qualunque sia la loro appartenenza al club, essere sanzionate.Così, l'Olympique Lyonnais ha deciso di sporgere denuncia dopo questo scoppio di violenza edopo le identificazioni, anche contro i tifosi del Lione che sarebbero stati colpiti.I team di sicurezza dell'Olympique Lyonnais hanno già iniziato ad analizzare tutti i filmati e utilizzeranno tutti gli strumenti a loro disposizione per punire chiunque venga identificato.Gli individui coinvolti non hanno posto in uno stadio, la violenza negli stadi non può più essere tollerata.. La violenza deve essere fortemente condannata da tutti i giocatori di calcio, compresi i gruppi di tifosi.Più che mai, dobbiamo sradicare questi fenomeni di teppismo e bandire tutti coloro che sono nemici, con i loro atti, del calcio, ma anche dei club che affermano di essere.In questo contesto,, l'Olympique Lyonnais decide di vietare ai gruppi di tifosi di viaggiare in trasferta".