Il vice di Didier Deschamps, Guy Stephan, su Olivier Giroud: "Nel 2018 ha partecipato senza segnare, ha quattro anni e mezzo in più, è ancora un grande personaggio, mobile in campo, con ancora più cattiveria, molto efficiente in tutti i suoi movimenti. Si vede che ha serenità e gioia nel giocare. Lo stato d'animo, la coesione e il rispetto provengono dal gruppo. I giovani vogliono giocare, ma hanno rispetto per i giocatori più esperti".