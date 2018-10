Due anni fa, agli Europei, finì 5-2 per la Francia che conquistò con una vittoria indiscutibile la semifinale. Domani, Bleus e Islanda incroceranno di nuovo il loro cammino, stavolta nell’amichevole di Guingamp. Un appuntamento al quale Deschamps e suoi arrivano con il Mondiale appena conquistato e più in generale con un’imbattibilità che dura da più di un anno e mezzo. Numeri schiaccianti per la nazionale di Hamren, che viceversa è in crisi di risultati: dopo il pareggio contro l’Argentina in Russia, la squadra è inciampata in quattro sconfitte consecutive, un bilancio che nelle quote Microgame fa lievitare l’offerta sul «2» a 13,50. Sostanziosa anche la valutazione sulla «X», a 6,50, mentre il quarto successo di fila dei francesi sugli avversari vale appena 1,17. Con una differenza così ampia, per i traders è facile prevedere una larga vittoria dei campioni del mondo: l’1 in versione handicap (Francia vincente con almeno due reti di scarto) vola a 1,48, mentre l’«1+Over 2,5» (che prevede il successo dei padroni di casa e almeno tre gol complessivi al 90’) è dato a 1,60. Nelle scommesse sui gol in prima fila c’è il giovane Mbappé, che dopo le quattro marcature realizzate in campionato contro il Lione si scalda a 1,83. Ancora più bassa l’offerta su Griezmann: per l’attaccante dell’Atletico Madrid si scende fino a 1,56.