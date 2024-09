Francia-Italia, le pagelle di CM: Dimarco e Frattesi show, Raspadori decisivo. Mbappé e Theo invisibili

GETTY

Francia-Italia 1-3- Semplicemente imparabile la conclusione di Dimarco. Per il resto, è attento a sigillare ogni conclusione avversaria sino alla rete di Frattesi. Miracoloso sul colpo di testa di Frattesi– Spinge tanto sulla fascia destra, ma dietro soffre le sgambate di Dimarco e gli inserimenti delle mezzale azzurre. Si trova infiocchettato nella confezione regalo targata Tonali/Dimarco per la rete del pareggio italiana (Dal 77'– Mezzo punto in meno rispetto al compagno di reparto. Sembra gestire in maniera ordinata la propria difesa, prima di perdersi completamente Frattesi nella ripartenza azzurra che ha portato al vantaggio

– Rischia di farsi trovare fuori posizione e impreparato su qualche buon movimento offensivo di Retegui, ma il suo intervento sul colpo di testa del centravanti di Gasperini è decisivo– A differenza del suo collega sulla destra, il numero 19 rossonero si fa vedere poco in fase di spinta. Non è nella forma né nella fase migliore della sua carriera, sembra ancora soffrire l'avvio di stagione con il club di Via Aldo Rossi. Senz'altro meglio nella fase finale della ripresa, quando la stanchezza degli avversari comincia a farsi sentire

- Il neo mediano del Milan di Fonseca stava giocando un match ordinato, prima di macchiare la sua prestazione facendosi soffiare la sfera con la quale Frattesi crea e sigla la rete del vantaggio azzurra (Dal 58' KONE' 6 - Un'ammonizione (un po' severa) e un gol salvato dopo la parata di Maignan di Frattesi. Entra con la giusta intraprendenza)– Il motorino tuttocampista di Deschamps è questa sera sicuramente in ombra. Manca il suo solito di apporto di sostanza nella zona nevralgica del campo (Dal 77'

- Un po' mezzala, un po' trequartista, un po' esterno di fascia. Un po' ovunque il Colchonero, cerca sempre qualche invenzione per creare fastidi all'Italia (Dal 77' THURAM SV)– Funambolico sulla trequarti, fa il bello e il cattivo tempo mettendo spesso in difficoltà la comunicazione tra il reparto difensivo e il centrocampo azzurro. Tante giocate, tanti dribbling, tanta qualità (Dal 58'Spreca un ottimo servizio di Griezmann. Qualche traversone e poco più)

– Pronti, via e scarta un cioccolatino sulla dormita di Di Lorenzo, fulminando Donnarumma. Un buon impatto sulla sfida, prima di scendere di intensità insieme al resto dei suoi compagni di Nazionale– Comincia la sua sfida sotto i copiosi fischi del suo ex pubblico al Parco dei Prinicipi, prima di sgasare con le sue classiche accelerazioni nei primi minuti di questa sfida nella città di cui fu leader e massimo esponente sino a pochi mesi fa. Però, dal giocatore simbolo di questa Francia, da uno dei più forti interpreti di questo sport si pretende decisamente di più rispetto a quanto visto in questo incontro

- Ha a disposizione l'ennesima generazione d'oro del calcio francese, ma i suoi ragazzi - dopo un avvio sprint - si perdono, colpiti dalla grinta, dalla voglia di rivalsa degli Azzurri. Se una semifinale agli Europei è stata considerata un fallimento in patria, pensate una sconfitta alla prima giornata in una nuova competizione, specialmente se arriva in questo modo– Non può nulla sul vantaggio flash di Barcola, prima di effettuare almeno tre salvataggi determinanti per salvare il risultato. Estremo difensore di caratura internazionale

– Gli spettri degli Europei tornano a farsi vivi nei pensieri del capitano del Napoli. Si addormenta - colpevolmente - facendosi soffiare il pallone da Barcola e regalando l'1-0 ai transalpini. Soffre tanto per tutto il corso della partita, ma nel secondo tempo è ben posizionato in almeno un paio di occasioni, Thuram in primis– Mbappè non è proprio il cliente più semplice di tutti, ma il leader del pacchetto difensivo azzurro è chirurgico in ogni suo intervento. Un giocatore nel pieno della sua maturità calcistica

– E' in modalità Europei e si vede. La panchina dell'Arsenal non ha turbato la condizione fisico-mentale del classe 2002, anche oggi tra i più positivi nella formazione di Spalletti (Dal 71– C'è un dettaglio che non deve sfuggire: le migliori occasioni degli Azzurri nascono dalle combinazioni e dai cambi di campo fra i due quinti di centrocampo. L'affidabile jolly classe 2000 - a parte qualche imprecisione - si dimostra sempre all'altezza del compito richiestogli

– Si divora la rete del pareggio, stampando sulla traversa un assist al bacio di Retegui. Ci si attende maggiore spinta in fase di inserimento e la lavata di capo di Spalletti in spogliatoio è evidentemente servita. Torna in campo indemoniato e sigla il gol 2-1 in estirada (Dal 62'Entrato in un ruolo non suo, ci mette grinta, passione e un passaggio decisivo per Raspadori. Anche in fase difensiva, è prezioso con dei precisi interventi)– Una partita ordinata e di coraggio, in mezzo alla moltitudine di talento presente nell'11 di Deschamps. Si meritava una chance anche agli scorsi Europei? Tardi per dirlo, senz'altro si guadagna la chance per brillare in una sfida tanto complessa come quella della cornice del Parco dei Principi

– Al ritorno in Nazionale - a un anno di distanza -, dopo la squalifica dal calcio internazionale a causa del caos scommesse. Mette ordine alla manovra azzurra, cercando di verticalizzare il gioco e aprire spazi nella retroguardia dei Les Blues. La sua partita è racchiusa nell'assist volante di tacco a Dimarco e nello strappo di forza e progressione all'85'. Bentornato– E' ormai uno dei migliori interpreti sulla fascia sinistra: realizza un capolavoro degno dei più grandi artisti, con una perla al volo che finisce sotto all'incrocio (Dall'81'Un meritato esordio)

– Prova a disegnare qualche geometria in questa posizione di collante tra centrocampo e attacco, ma cade, spesso e volentieri, in giocate imprecise e fuori tempo. (Dal 46'Ha immediatamente una buona chance per incidere, sprecandola egoisticamente con una debole conclusione che si spegne tra i guanti di Maignan, ma si riscatta subito creando la rete del vantaggio azzurro e mettendo la sua firma in questa prima giornata di Nations League)– La solitudine del numero 9, ma Mateo si batte e combatte, mettendosi il peso del reparto unicamente sulle sue spalle. Qualche buon movimento e un'utilità non indifferente anche in fase di prima pressione. Decisivo grazie all'assist per Frattesi (Dall'81'

- C'è ancora qualcosa da sistemare in casa Italia: gli errori visti durante la manifestazione continentale sono ancora all'ordine del giorno. A differenza delle sfide in terra teutonica, tuttavia, al Parco dei Principi c'è stata la reazione che dall'Italia, dalla sua Italia ci si aspettava. Cambia la partita con degli ottimi spunti e con delle sostituzioni azzeccate: è questo lo Spalletti CT che il movimento azzurro desiderava