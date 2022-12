Il difensore della Francia, Ibrahima Konaté, ha parlato in conferenza stampa all'antivigilia del match contro l'Inghilterra: "Rabiot?Non lo conoscevo prima di questo Mondiale. Non avevo mai vissuto con lui nel gruppo. Parla con tutti. E' un giocatore chiave in questa competizione. Adrien ci porta molto, in difesa e in attacco.



SU KANE - "E' un grande giocatore inglese. Ho già avuto l'opportunità di giocare contro di lui. Ma non dovremmo concentrarci solo su di lui nella squadra inglese. Non prendere di mira nessuno in particolare, ma questa squadra nel suo insieme. Il calcio inglese mi ha dato maggiore concentrazione. Alcuni errori in Bundesliga non si pagano a differenza dell'Inghilterra. Tutte le squadre, fino all'ultima, sono pericolose in Premier League. Il duello Walker-Mbappé? E' vero che sono due grandi giocatori. Walker è uno dei migliori terzini destri al mondo. Non vedo l'ora di vedere la battaglia tra lui e Kylian Mbappé".