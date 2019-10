Blaise Matuidi, centrocampista di Juventus e Francia, parla dopo il pareggio contro la Turchia di ieri sera: "Abbiamo dominato il match, creando tante occasioni, soprattutto nella prima parte della gara. Dispiace per il risultato, per il pareggio, ma nel complesso credo che avremmo meritato la vittoria. Adesso però dobbiamo continuare a lavorare per finire quello che abbiamo iniziato e centrare il nostro obiettivo. Cosa è mancato? Un po' di cinismo in certe occasioni che sarebbero state utili per vincere la gara. Abbiamo fatto buone cose e dobbiamo ripartire da lì. L'obiettivo della qualificazione è ancora a disposizione e possiamo centrarlo".