Dopo il rifiuto di Svezia e Polonia di giocare i playoff con la Russia, anche la Federcalcio francese "si schiera per l'esclusione della Russia dalla prossima Coppa del Mondo", come conseguenza all'invasione dell'Ucraina. Lo ha detto a Le Parisien il suo presidente Noel Le Graet. "Il mondo dello sport, e in particolare del calcio, non può rimanere neutrale. Di certo non mi opporrò all'esclusione della Russia".