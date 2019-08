La vendita controllata di alcolici all’interno degli stadi. Dal 1991 in Francia è un tabù, ma ora tre deputati del partito di Macron propongono di superare il divieto. I promotori della proposta di legge sostengono che l’attuale divieto è nei fatti un’ipocrisia. Perché? Perché chiunque può bere prima di entrare allo stadio, ma anche nei box delle tribune dei vip il consumo di alcolici è consentito. Come riporta La Repubblica, i sostenitori della legge parano di una vendita di alcol affidata al club e controllata, per esempio consegnando uno o due bicchieri di birra per ogni biglietto acquistato. Sempre i sostenitori, sostengono che questa autorizzazione consentirebbe alle società sportive di guadagnare in tutto 50 milioni di euro in più all’anno. A quei 50 se ne aggiungerebbero 80 se si potesse portare negli impianti la pubblicità dell’alcol. I contrari, però, parlano di una iniziativa di legge voluta dalla potente lobby degli alcolici e oppongono ragioni sanitarie che sconsiglierebbero la liberalizzazione.