La lista dei convocati della Francia per i Mondiali di Qatar 2022 ha riservato alcune sorprese, come l'esclusione di Mike Maignan, evidentemente non ancora pronto per tornare in campo dopo l'infortunio. Salta particolarmente all'occhio il notevole ricambio generazionale operato nel giro di appena 4 anni: sono solo 11, infatti, i reduci dalla vittoriosa campagna di Russia 2018, tra infortuni e carta di identità che invecchia.



FORMAZIONE - In realtà non si può parlare di ipotetica formazione, perché mancano i centrocampisti: tutto il reparto, infatti, è rinnovato, mancano Pogba, Kanté e Tolisso. Ci sono invece tutti e tre i portieri, Areola, Mandanda e Lloris. Ci sono i difensori Pavard, Varane, Kimpembe e Lucas Hernandez. E poi ci sono ben quattro attaccanti: Giroud, Mbappé, Griezmann, Dembelé.