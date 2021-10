Belgio-Francia 2-3- Salva subito il risultato con un miracolo su De Bruyne, poi si fa sorprendere sul primo palo nei gol di Carrasco e Lukaku.- Eden Hazard non è più immarcabile come ai tempi del Chelsea, dove il difensore del Siviglia spera ancora di approdare in futuro: supera un altro esame di maturità.- Lukaku è sempre un cliente ostico, che cerca di limitare con l'esperienza: non sempre ci riesce.- Dalle sue parte agisce un certo De Bruyne, che va subito vicino al gol. Poi non riesce ad arginare Lukaku sulla rete del raddoppio.- Ci prova con un tiro al volo di tacco, poi non riesce a fermare Carrasco sul gol.(Dal 92').- Torna nel "suo" Stadium e conferma di trovarsi a suo agio: in mezzo al campo fa numeri da prestigiatore. Sfiora il gol del 3-2 prima con un tiro dal limite parato da Courtois e poi su punizione centra la traversa.- Opposto a due centrocampisti seguiti dalla Juve (Witsel e Tielemans), sfodera la solita prestazione di quantità. Che, specialmente a certi livelli, non può bastare.(Dal 75'- Entra e rimette ordine a centrocampo).- Suo fratello Lucas gli copre le spalle, si rende protagonista di un duello scintillante sulla fascia con l'ex atalantino Castagne. Nel Milan parte da dietro e ha più campo per scatenare la sua progressione, ma alla fine risulta comunque decisivo segnando il gol della vittoria con un mezzo esterno di sinistro.- Non è il classico trequartista e si vede, fatica a trovare la posizione giusta dietro alle due punte. Sbaglia un gol quasi fatto su assist di Mbappé, poi guadagna il rigore del 2-2.- Devastante nelle ripartenze, quando mette il turbo si può fermare solo con le cattive. Sforna l'assist per Benzema e realizza il rigore del 2-2.- Tecnicamente è sempre una delizia da ammirare, alla prima occasione buona segna un gol da vero centravanti.(Dal 97').- Schiera la difesa a tre e chiede pazienza: a fine primo tempo dice che sta preparando la Francia a difendere il titolo di campione del mondo tra un anno in Qatar. Riesce nell'impresa di ribaltare una partita dai due volti, che si era messa malissimo.