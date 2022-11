In conferenza stampa. Hugo Lloris, capitano della selezione francese, ha annunciato che la Francia farà sentire la sua voce sul tema diritti umani in Qatar: "Qualcosa sarà fatto, qualcosa faremo. Sarete aggiornati a tempo debito, a breve. Non possiamo rimanere insensibili di fronte a questi temi. Sarà fatto in pochi giorni, od ore, vedremo. Questi sono argomenti sui quali non possiamo rimanere insensibili. Io ed alcuni dei miei compagni ne stiamo parlando già da tempo”.



E sull’indossare una fascia da capitano colorata, si è così espresso: “Sull'argomento, ovviamente, ho la mia opinione personale. Ed è un po' come quella del presidente Noël Le Graët. Quando siamo in Francia, quando accogliamo gli stranieri, spesso vogliamo che si prestino alle nostre regole, che rispettino la nostra cultura, ed e io farò lo stesso quando andrò in Qatar, molto semplicemente. In seguito, posso essere d'accordo o in disaccordo con le loro idee ma devo mostrare rispetto”.