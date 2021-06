L’ex terzino sinistro della Roma, Lucas Digne, ha rilasciato un’intervista a Le Parisien, nella quale si è esposto sul ritorno di Benzema in nazionale: “La sua presenza è un vero e proprio valore aggiunto per il nostro gruppo. Dopo la partenza di Cristiano da Madrid ha preso le chiavi del gioco del Real. Lo si è potuto vedere ancora di più in questa stagione. Nell’anima dei nostri avversari incarna una minaccia in più. In Inghilterra molti giocatori mi hanno parlato del suo ritorno: la nostra potenza offensiva è spaventosa ai loro occhi”.