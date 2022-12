Vigilia della semifinale con il Marocco per la Francia, ultimo ostacolo verso la finale dei Mondiali in Qatar, e per Didier Deschamps ultimi dubbi di formazione, che riguardano Adrien Rabiot e Dayot Upamecano. I due non hanno preso parte alla rifinitura di oggi, ma non dovrebbero essere a rischio per la sfida con il Marocco: come riferisce RMC Sport, i due hanno accusato sintomi da raffreddore e sono stati lasciati a riposo, ma lo staff dei Bleus conta di averli a disposizione domani.