Obiettivo di mercato di Juve, Real Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain, il centrocampista Aurélien Tchouaméni ha parlato così dal ritiro della Nazionale francese dei possibili risvolti in chiave Bleus del suo trasferimento in una big: "Non so se diventerei titolare in Nazionale se giocassi al Real Madrid o in un altro club all'estero, magari dovrei parlarne col ct Deschamps. Ma non è necessario andare via dal Monaco per essere convocato in Nazionale, non credo sia un ostacolo il mio club attuale. Sono partito titolare molte volte con la Francia, eppure gioco ancora nel Monaco":