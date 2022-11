Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, @LucasHernandez doit renoncer au Mondial.



Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible #FiersdetreBleus pic.twitter.com/TIgHi3qOPJ — Equipe de France (@equipedefrance) November 23, 2022

La Francia non ha avuto neanche il tempo di festeggiare il poker servito all'Australia nell'ultima gara di ieri del Mondiale, che deve fare i conti con un nuovo infortunio. Torneo finito per Lucas Hernandez, il terzino del Bayern Monaco ha subito la "rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro", come si legge su una nota ufficiale della federazione.- "Mi sembra un infortunio molto serio" aveva detto il ct Deschamps dopo la fine della partita.; poi, costretto a uscire, è stato sostituito dal fratello Theo tra i protagonisti della vittoria.- Quello di Hernandezpoco prima dell'inizio del Mondiale o durante il torneo, proprio come successo a Lucas. Prima di lui, Deschamps aveva dovuto rinunciare a Benzema, Kanté, Pogba, Maignan, Nkunku, Kimpembé.