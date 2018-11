Anthony Martial e Paul Pogba non saranno a disposizione di Didier Deschamps per le sfide contro Olanda e Uruguay: al posto dei due giocatori del Manchester United, il ct campione del Mondo aveva convocato Moussa Sissoko, centrocampista del Tottenham, e Alexandre Lacazette, attaccante dell'Arsenal, ma quest'ultimo ha dovuto rinunciare a sua volta. Così, è arrivata la chiamata per Alassane Plea, giocatore del Borussia Mönchengladbach. Nel pomeriggio è arrivata anche la rinuncia del terzino del Manchester City, Benjamin Mendy, che sarà sostituito da Ferland Mendy del Lione.