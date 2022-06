La Francia ha comunicato la convocazione di Ibrahima Konaté per le prossime partite al posto di Varane, uscito per infortunio ieri dopo l'ora di gioco.



"Raphaël Varane non potrà partecipare alle prossime tre partite della squadra francese contro la Croazia a Spalato lunedì 6 giugno, l'Austria a Vienna venerdì 10 giugno e ancora la Croazia allo Stade de France lunedì 13 giugno.



Vittima di un dolore muscolare alla coscia sinistra, il difensore del Manchester United sabato è stato sottoposto a test che ne hanno confermato l'indisponibilità per le ultime tre gare della stagione.



Didier Deschamps ha deciso di sostituirlo con Ibrahima Konaté. Il difensore del Liverpool si unirà al gruppo il prima possibile e sarà presente a Spalato domenica per la giornata prima dell'allenamento della partita".